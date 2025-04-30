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30 апреля 2025, 08:53

Смертельный конфликт в Броварах: женщина погибла от взрыва гранаты

30 апреля 2025, 08:53
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фото: Национальная полиция
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На Киевщине к 10 годам лишения свободы приговорен 48-летний мужчина, который убил свою гражданскую жену, передав ей боевую гранату

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что трагедия произошла в ноябре прошлого года в Броварах.

Во время конфликта между супругами мужчина привел гранату в боевое состояние и передал женщине. Устройство взорвалось, а злоумышленник скрылся с места происшествия. От полученных травм 52-летняя женщина скончалась в больнице.

В декабре 2024 года следователи сообщили фигуранту о подозрении по факту умышленного убийства и незаконного приобретения и хранения взрывного устройства.

Приговором Броварского горрайонного суда злоумышленник приговорен к 10 годам лишения свободы.

Осужденный находится под стражей.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить мужчину за избиение 76-летней женщины до смерти.

Ранее на Кировоградщине мужчина забил жену до смерти. Это произошло во время застолья, когда они начали ссориться. В состоянии опьянения он нанес ей восемь ударов по голове, туловищу, шее и рукам.

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