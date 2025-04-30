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30 квітня 2025, 08:53

Смертельний конфлікт у Броварах: жінка загинула від вибуху гранати

30 квітня 2025, 08:53
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фото: Національна поліція
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На Київщині до 10 років позбавлення волі засуджено 48-річного чоловіка, який вбив свою цивільну дружину, передавши їй бойову гранату

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія сталася торік у листопаді в Броварах.

Під час конфлікту між подружжям чоловік привів гранату в бойовий стан і передав жінці. Пристрій вибухнув, а зловмисник утік з місця події. Від отриманих травм 52-річна жінка померла в лікарні.

У грудні 2024 року слідчі повідомили фігуранту про підозру за фактом умисного вбивства та незаконного придбання та зберігання вибухового пристрою.

Вироком Броварського міськрайонного суду зловмисника засуджено до 10 років позбавлення волі.

Наразі засуджений перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за побиття 76-річної жінки до смерті.

Раніше на Кіровоградщині чоловік забив жінку до смерті. Це сталось під час застілля, коли вони почали сваритися. У стані сп'яніння він завдав їй вісім ударів по голові, тулубу, шиї та руках.

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Київська область Бровари конфлікт сварка Дружина Граната суд
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