фото: прокуратура

В суд направлен обвинительный акт в отношении жителя села Хацки Черкасского района, убившего своего односельчанина

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В начале декабря прошлого года в вечернее время 37-летний мужчина, находясь на территории частного дома знакомого, на почве ревности к своей женщине нанес один удар ножом в грудь малознакомому мужчине.

От полученного ранения 35-летний мужчина скончался на месте. После совершенного злоумышленник оттащил тело жертвы в лесной массив и спрятал его там.

В дальнейшем очевидцы вызвали полицейских, которые обнаружили тело мужчины в лесополосе.

Вскоре правоохранители задержали злоумышленника. Сейчас он находится под стражей.

Фигуранту грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Днепропетровщине задержали мужчину, который на лестничной площадке многоэтажки убил соседского ребенка. Злоумышленник уже был ранее судим.