В Киевской области будут слышны мощные взрывы

фото: t.me/kyivoda

Сегодня, 29 апреля, в течение суток в пригороде Киева и области может быть громко - работают саперы. Местных жителей призвали сохранять спокойствие

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает RegioNews.

Сегодня специалисты будут ликвидировать взрывоопасные предметы в Вышгородском районе. Эхо взрывов могут услышать жители в пригороде столицы.

"Обращаемся к жителям области – сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников!", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области саперы уничтожили неразорванный элемент кассетного боеприпаса.

Ранее в ГСЧС заявили, что три района Киевской области – Вышгородский, Броварский и Бучанский – остаются наиболее опасными и самыми заминированными.