На Київщині буде чутно потужні вибухи

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Сьогодні, 29 квітня, протягом доби у передмісті Києва та в області може бути гучно – працюють сапери. Місцевих жителів закликали зберігати спокій

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Сьогодні фахівці ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети у Вишгородському районі. Відлуння вибухів можуть почути мешканці у передмісті столиці.

"Звертаємося до жителів області – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині сапери знищили нерозірваний елемент касетного боєприпасу.

Раніше в ДСНС заявили, що три райони Київської області – Вишгородський, Броварський та Бучанський – залишаються найбільш небезпечними і найзамінованішими.