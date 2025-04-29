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29 апреля 2025, 06:11

На Киевщине саперы уничтожили неразорванный элемент кассетного боеприпаса

29 апреля 2025, 06:11
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фото: ГСЧС
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В Бучанском районе фермер при обработке земли обнаружил неразорванный элемент кассетного боеприпаса

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Саперы идентифицировали боеприпас и уничтожили его на месте с соблюдением всех мер безопасности.

Напомним, ранее на Сумщине обезвредили боевую часть вражеского дрона, который упал и не взорвался.

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