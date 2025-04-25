фото: полиция

Вражеский легкий ударный беспилотник залетел на пару десятков километров вглубь территории Украины, упал на сельском огороде в одном из населенных пунктов Сумщины и не взорвался

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрывотехники осмотрели остатки беспилотника, обезвредили его мощную обломочно-фугасную боевую часть, вывезли ее подальше от человеческих домов в специально отведенное место.

Боеприпас уничтожили путем подрыва.

Напомним, ранее в Сумах обезвредили вражеский дрон с миной, который застрял в теплице.