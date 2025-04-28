В Киевской области во время работы в поле загорелся трактор
Инцидент произошел днем 27 апреля в селе Рогозна Белоцерковского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Во время работы в поле загорелся трактор. На место прибыли спасатели, которые потушили технику.
Причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет.
Напомним, 21 апреля в Киевской области горели админздание и СТО. Площадь пожара составила 550 кв. метров.
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