скриншот с видео

Сегодня, 27 февраля, в Киеве произошла дорожная авария с участием служебного автомобиля полиции. Правоохранители проводят служебное расследование.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

В сообщении также отмечается, что полицейский, управлявший транспортным средством, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, в отношении него составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП – нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.

Как сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный", ДТП произошло на въезде в Киев со стороны Борисполя. Автомобиль полиции влетел в Volkswagen, который остановился на светофоре.

"В последний момент копы включили проблесковые маячки и… скрылись с места ДТП", - говорится в сообщении.

Также обнародовано видео момента столкновения автомобилей.

Напомним, ранее в Черкассах произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции.