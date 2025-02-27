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В Киеве патрульный автомобиль врезался в легковушку и уехал с места ДТП: в полиции отреагировали
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27 февраля 2025, 20:26

В Киеве патрульный автомобиль врезался в легковушку и уехал с места ДТП: в полиции отреагировали

27 февраля 2025, 20:26
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скриншот с видео
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Сегодня, 27 февраля, в Киеве произошла дорожная авария с участием служебного автомобиля полиции. Правоохранители проводят служебное расследование.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

В сообщении также отмечается, что полицейский, управлявший транспортным средством, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, в отношении него составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП – нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.

Как сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный", ДТП произошло на въезде в Киев со стороны Борисполя. Автомобиль полиции влетел в Volkswagen, который остановился на светофоре.

"В последний момент копы включили проблесковые маячки и… скрылись с места ДТП", - говорится в сообщении.

Также обнародовано видео момента столкновения автомобилей.

Напомним, ранее в Черкассах произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции.

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