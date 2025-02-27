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27 февраля 2025, 11:21

Столкновение локомотива и легковушки на Прикарпатье: в полиции рассказали подробности

27 февраля 2025, 11:21
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фото: полиция
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ДТП произошло 26 февраля около 15:30 в селе Ворона, что в Коломыйском районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На регулируемом железнодорожном переезде грузовой локомотив столкнулся с легковушкой Chevrolet Tacuma, за рулем которой находилась 48-летняя женщина. Водительница проигнорировала запрещенный сигнал светофора, выехала на железнодорожный переезд, где в этот момент приближался поезд.

От полученных травм водительница авто погибла на месте. Еще троих пассажиров с тяжелыми травмами доставили в больницу. Пострадавшие: местные жители 68, 63 и 72 лет.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

Напомним, спасатели деблокировали погибшую водительницу из покореженного авто.

Прикарпатье поезд авто ДТП погибшая пострадавшие
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