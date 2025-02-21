Россияне нанесли авиаудар по поселку Золочев в Харьковской области: есть пострадавшие
В пятницу, 21 февраля, около 11:00 враг атаковал поселок Золочев Богодуховского района
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате попадания КАБ в дорогу загорелся автомобиль, повреждены 3 частных и 1 многоквартирный здания и административные здания.
Пострадали 4 местных жителя – один пострадавший был госпитализирован.
Профильные службы работают на месте происшествия.
Напомним, российские войска в ночь на 21 февраля нанесли удары по территории Полтавской области. В результате обстрела повреждения получила гражданская инфраструктура.
Ранее мы сообщали, что российская армия выпустила по Украине 160 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 87 дронов, еще 70 — локационно потеряны.
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