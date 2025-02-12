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12 лютого 2025, 11:12

Розстріл цивільних у Гостомелі: окупанту повідомлено про підозру

12 лютого 2025, 11:12
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фото з відкритих джерел
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Поліція Київської області повідомила про підозру окупанту за розстріл цивільного населення у Гостомелі

Про це поінформувала пресслужба поліції Київщини, передає RegioNews.

Зазначається, що слідчі продовжують документування факти розстрілу цивільного населення окупантами в селищі Гостомель Київської області в 2022 році.

Так, правоохоронці встановили ще одного військовослужбовця РФ. Ним виявився 41-річний стрілець моторизованого взводу 1 відділення загону мобільного особливого призначення Управління Федеральної служби військ національної гвардії РФ по Красноярському краю "Ратибор".

Він разом зі спільниками під час окупації Гостомеля відкрив прицільний вогонь із автоматичної зброї по автомобілю Chevrolet Aveo, внаслідок чого загинули двоє цивільних.

Як відомо, за даними слідства, 25 лютого 2022 року російські окупанти у Гостомелі з усіх видів озброєння розстріляли цивільне населення та 12 автомобілів.

Нагадаємо, на Чернігівщині засудили окупанта, який викрав українця і вивіз його до РФ.

Раніше ми повідомляли, що російських військових засудили до довічного ув'язнення. Вони піддавали тортурам та розстріляли трьох українських чоловіків.

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