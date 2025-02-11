06:11  11 февраля
Украинские бойцы уничтожили на Запорожском направлении российский "Сонцепек"
06:42  11 февраля
На Киевщине в лесополосе нашли часть российской кассетной авиабомбы
01:08  11 февраля
В Тернополе после кесарева сечения скончался новорожденный мальчик: полиция ведет расследование
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2025, 12:48

В январе 46 украинцев отравились угарным газом: один человек умер

11 февраля 2025, 12:48
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине увеличилось количество случаев отравления людей угарным газом и продуктами горения

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что в январе 2025 года количество случаев возросло до 46, из которых 20 отравлений среди детей. Один человек погиб, остальные получили необходимую медпомощь и прошли лечение.

Больше всего случаев отравления угарным газом зафиксировали в Черновицкой и Львовской областях.

В Минздраве объясняют, что угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса. Именно поэтому иногда его называют "тихим убийцей". Без специальных детекторов его невозможно определить, но он может быть смертельным и оказывает влияние на организм человека даже в небольших концентрациях.

Основные симптомы отравления угарным газом:

  • головная боль,
  • тошнота,
  • учащенное дыхание,
  • слабость,
  • чувство усталости и головокружение.

Если вы подозреваете у себя отравление угарным газом, выключите все приборы, кроме электрических, и откройте окна. Выйдите или вынесите потерпевшего на свежий воздух, положите под голову подушку, расстегните воротник и пояс.

Вызовите спасателей по номеру 101 или 112, аварийную газовую службу по номеру 104 и скорую помощь по номеру 103.

Напомним, в Ужгороде три девушки отравились угарным газом во время приготовления ужина.

угарный газ отравление больница министерство здравоохранения спасатели
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
Россияне нанесли удары на Харьковщине, пострадал ребенок
11 февраля 2025, 13:42
В Умани мужчины подрались в номере гостиницы: один из них в тяжелом состоянии
11 февраля 2025, 13:30
Кабмин уволил главу Администрации судоходства
11 февраля 2025, 13:09
Синоптикиня рассказала, какая погода будет доминировать до конца месяца
11 февраля 2025, 12:59
Над Черкасской областью ночью сбили 17 дронов
11 февраля 2025, 12:15
В Одессе мужчина забил до смерти товарища, заподозрив в краже кошелька
11 февраля 2025, 11:58
В Киеве пьяный водитель выехал на тротуар и травмировал прохожую
11 февраля 2025, 11:56
Россия ночью запустила по Украине 124 дрона и 19 ракет
11 февраля 2025, 11:43
В Кировоградской области задержали агентов РФ, которые шпионили по военной технике ВСУ
11 февраля 2025, 11:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »