иллюстративное фото из открытых источников

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что в январе 2025 года количество случаев возросло до 46, из которых 20 отравлений среди детей. Один человек погиб, остальные получили необходимую медпомощь и прошли лечение.

Больше всего случаев отравления угарным газом зафиксировали в Черновицкой и Львовской областях.

В Минздраве объясняют, что угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса. Именно поэтому иногда его называют "тихим убийцей". Без специальных детекторов его невозможно определить, но он может быть смертельным и оказывает влияние на организм человека даже в небольших концентрациях.

Основные симптомы отравления угарным газом:

головная боль,

тошнота,

учащенное дыхание,

слабость,

чувство усталости и головокружение.

Если вы подозреваете у себя отравление угарным газом, выключите все приборы, кроме электрических, и откройте окна. Выйдите или вынесите потерпевшего на свежий воздух, положите под голову подушку, расстегните воротник и пояс.

Вызовите спасателей по номеру 101 или 112, аварийную газовую службу по номеру 104 и скорую помощь по номеру 103.

Напомним, в Ужгороде три девушки отравились угарным газом во время приготовления ужина.