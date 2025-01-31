В Броварах закупят смарт-часы для людей с нарушениями слуха

Броварской городской совет выделил средства на смарт-часы для людей с нарушениями слуха

Об этом пишет издание "Киевщина 24/7", передает RegioNews.

По словам начальницы управления соцзащиты Аллы Петренко, для закупки 42 смарт-часов жителям региона, которые еще не получали эти устройства, планируют выделить 85 тыс. грн.

Сейчас в регионе зарегистрировано 52 человека с инвалидностью по слуху, в том числе и дети.

"В прошлом году за счет благотворительных организаций закупили и передали 10 умных часов, которые, в частности, специфически извещают и сигналы воздушной тревоги", - сообщила начальница управления соцзащиты Алла Петренко.

Смарт-часы с функцией вибрации синхронизируются со смартфоном и получают экстренные уведомления об опасности. Это позволяет своевременно реагировать и искать укрытие.

В Киевской организации Украинского общества глухие отметили , что умные часы - это не прихоть, это средство вовремя узнать о воздушной тревоге. Это безопасность глухих людей, которые в случае чего смогут вовремя спрятаться за двумя стенами.

Справка

По данным ВОЗ, в Украине нарушение слуха разной степени имеют 2,1 миллиона граждан. Из них примерно для 230 тысяч основным или одним из основных способов коммуникации является жестовая речь.