В 19 областях Украины работают "амбулатории на колесах": какие услуги предоставляют мобильные клиники

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Специальные автомобили, работающие в качестве мобильных медицинских клиник, уже получили 19 областных Центров контроля и профилактики болезней. Совместно с врачами автомобили выезжают в отдаленные общины

Об этом сообщили в Минздраве, передает RegioNews.

Отмечается, что в мобильных амбулаториях медики предоставляют услуги по профилактике, тестированию ВИЧ-инфекции, туберкулезу, вирусным гепатитам и инфекциям, передающимся половым путем.

Кроме того, могут проводить медицинские осмотры, лабораторные исследования и вакцинацию населения.

Автомобиль оборудован автономным водоснабжением, кондиционированием, обогревом, электроснабжением (генератором), мини-холодильником для транспортировки и хранения медицинских изделий и вакцин.

Наличие постоянной интернет-связи обеспечивает медикам доступ к медицинским документам пациентов через электронную систему здравоохранения.

Напомним, на Буковине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 42%.