В Одессе вспыхнул пожар на складе

фото: ГСЧС

Вечером 3 февраля в Одессе горело складское помещение на улице Геннадия Афанасьева

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Пожар возник на третьем этаже трехэтажного здания. Спасатели ликвидировали пожар и не допустили распространения огня.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причина и ущерб – устанавливаются.

На месте работали 50 пожарных, привлекались 12 единиц спецтехники.

Напомним, 3 февраля около 20:30 в Луцке произошел пожар на одном из терминалов почтового оператора.