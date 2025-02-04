В Печерском районе Киева упали обломки дрона: что известно

иллюстративное фото: armyinform

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, разрушений и пострадавших нет. Пожара не было.

Также стало известно, что в амбулатории ЦПМСП Печерского района, рядом с недостройкой, куда упали обломки, повреждено 1 окно. Никто не пострадал.

Напомним, накануне россияне атаковали Корабельный район Херсона, сбросив с дрона взрывчатку. В результате атаки взрывную травму и обломочные ранения обеих ног и левой руки получил 40-летний мужчина.

Ранее мы сообщали, что во вторник, 4 февраля, в акватории Черного моря зафиксированы два вражеских корабля. Один из которых является ракетоносителем с общим залпом до четырех ракет "Калибр"