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18 декабря 2024, 01:11

В Харьковской области 13-летняя девочка попала под поезд

18 декабря 2024, 01:11
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фото: pixabay
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Происшествие случилось 16 декабря около 11:00 на перегоне "Мерефа-Бирки" Харьковского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На переходе девочка пропускала электричку, двигавшуюся на Мерефу, и не обратила внимание на звуковой сигнал дрезины. Машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить столкновение.

Предварительно установлено, что девочка была в наушниках.

Пострадавшая – 13-летняя жительница города Мерефа. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, утром 15 декабря во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину.

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