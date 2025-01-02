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Смертельное ДТП произошло 31 декабря на трассе возле села Большая Яблоновка Черкасского района. В результате аварии есть погибший и пострадавшие, среди них - 16-летний парень

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черкасской области.

По материалам следствия, около 18:00 на автодороге сообщением "Киев - Знаменка" водитель легковушки Daewoo Sens превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN.

"49-летний водитель легковушки погиб на месте аварии. Его пассажиров, 42-летнюю женщину и 16-летнего парня с травмами госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического события.

Напомним, вечером 31 декабря в селе Дерно Луцкого района автомобиль BMW насмерть переехал лежавшую на дороге женщину.