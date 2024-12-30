фото: СБУ

Служба безпеки України викрила військового-контрактника, завербованого росіянами, який організовував підпали релейних шаф Укрзалізниці на Київщині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається у повідомленні, для вчинення підпалів у столичному регіоні росіяни дистанційно завербували 22-річного місцевого військового-контрактника. До підривної діяльності він залучив двох свої безробітних знайомих, які сподівались на швидкі заробітки в обмін на співпрацю з РФ.

Зловмисники підпалили дві релейні шафи на лініях залізничного сполучення, що регулюють рух поїздів через Київщину.

Для вчинення злочинів чоловіки придбали легкозаймисту суміш та викрутку, якою зламували дверцята енергоустановок, а потім обливали бензином їх технологічні частини.

Затриманим повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 10 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці по "гарячих слідах" затримали двох агентів Росії, які 24 грудня здійснили замовний теракт у Бердичеві Житомирської області - було підірвано вибуховий пристрій біля ТЦК у Бердичеві.