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30 грудня 2024, 12:16

СБУ викрила військового, який організовував підпали обладнання Укрзалізниці

30 грудня 2024, 12:16
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фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила військового-контрактника, завербованого росіянами, який організовував підпали релейних шаф Укрзалізниці на Київщині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається у повідомленні, для вчинення підпалів у столичному регіоні росіяни дистанційно завербували 22-річного місцевого військового-контрактника. До підривної діяльності він залучив двох свої безробітних знайомих, які сподівались на швидкі заробітки в обмін на співпрацю з РФ.

Зловмисники підпалили дві релейні шафи на лініях залізничного сполучення, що регулюють рух поїздів через Київщину.

Для вчинення злочинів чоловіки придбали легкозаймисту суміш та викрутку, якою зламували дверцята енергоустановок, а потім обливали бензином їх технологічні частини.

Затриманим повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 10 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці по "гарячих слідах" затримали двох агентів Росії, які 24 грудня здійснили замовний теракт у Бердичеві Житомирської області - було підірвано вибуховий пристрій біля ТЦК у Бердичеві.

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