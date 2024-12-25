В Украине разоблачили схему продажи в Европу авто, угнанных на Киевщине во время оккупации

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Правоохранители объявили подозрение 7 членам организованной группы, которые перепродавали в ЕС автомобили, угнанные во время оккупации Киевщины

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В 2022 году, во время оккупации Киевской области, были угнаны около 140 машин, принадлежавших автосалонам столицы. Затем часть из них продавали, предварительно меняя идентификационный номер кузова. Автомобили сбывали как в Украине, так и за рубежом.

Организовал схему житель Закарпатья. В дело он привлек нескольких местных мужчин и женщину, а также жителей Черкасской и Киевской областей. Кто-то готовил поддельные документы, кто-то искал людей для вывоза машин за границу, а другие занимались транспортировкой угнанных авто в приграничную область.

Переоборудование авто производили в гаражах Киева и области: перебивали номера кузовов и меняли детали. Затем машины отправляли на Закарпатье, откуда перегоняли в страны Евросоюза. Там их регистрировали как новые транспортные средства.

В схеме принимал участие инспектор одного из таможенных постов Закарпатской таможни. Во время его смен угнанные авто с поддельными номерами и документами без проблем вывозили в Венгрию. Он вносил фиктивные данные в базы, что позволяло легализовать машину. По такой схеме дельцы растаможили и продали более десятка авто.

Пятерых из фигурантов взяли под стражу. Одного разыскивают, еще один уже находится под стражей в рамках ранее избранной меры пресечения.

Напомним, ранее на Буковине задержали "бизнесмена", заработавшего миллионы на продаже гуманитарных авто. Машины продавались за наличные, как гражданским гражданам, так и военным.