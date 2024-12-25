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25 грудня 2024, 21:25

В Україні викрили схему продажу до Європи автівок, викрадених на Київщині під час окупації

25 грудня 2024, 21:25
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фото: прокуратура
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Правоохоронці оголосили підозру 7 членам організованої групи, які перепродавали у ЄС автомобілі, викрадені під час окупації Київщини

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

У 2022 році, під час окупації Київської області, були викрадені близько 140 машин, які належали автосалонам столиці. Потім частину з них продавали, попередньо змінюючи ідентифікаційні номери кузова. Автівки збували як в Україні, так і за кордоном.

Організував схему житель Закарпаття. До справи він залучив кількох місцевих чоловіків та жінку, а також мешканців Черкаської і Київської областей. Хтось виготовляв підроблені документи, хтось шукав людей для вивозу машин за кордон, а інші займалися транспортуванням викрадених авто до прикордонної області.

Переобладнання авто проводили в гаражах Києва та області: перебивали номери кузовів і замінювали деталі. Потім машини відправляли на Закарпаття, звідки переганяли до країн Євросоюзу. Там їх реєстрували як нові транспортні засоби.

У схемі брав участь інспектор одного з митних постів Закарпатської митниці. Під час його змін викрадені авто з підробленими номерами та документами без проблем вивозили до Угорщини. Він вносив фіктивні дані у бази, що дозволяло легалізувати машини. За такою схемою ділки розмитнили й продали більше десятка автівок.

Наразі п’ятьох із фігурантів взяли під варту. Одного розшукують, ще один уже перебуває під вартою в рамках раніше обраного запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Буковині затримали "бізнесмена", який заробив мільйони на продажі гуманітарних авто. Машини продавались за готівку, як цивільним громадянам, так і військовим.

Київська область окупація угон продаж авто угнанные авто
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