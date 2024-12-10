В Киевской области женщина сгорела заживо в собственном доме

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Трагедия произошла вчера вечером, 9 декабря, в селе Литки Броварского района. В результате пожара погибла жительница Зазимской территориальной общины

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

Известно, что около 19.15 на улице Каштановая загорелся жилой дом. Огонь охватил весь дом. Бойцы ГСЧС ликвидировали возгорание спустя два часа.

"Во время пожара погибла владелица дома", — говорится в сообщении.

В настоящее время компетентные органы устанавливают причины возгорания.

Напомним, на Закарпатье мужчина сгорел заживо в собственном авто, когда ночевал в поле.