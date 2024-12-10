На Київщині жінка згоріла живцем у власному будинку

фото: ДСНС України у Київській області

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.

Відомо, що близько 19:15 на вулиці Каштанова загорівся житловий будинок. Вогонь охопив усю оселю. Бійці ДСНС ліквідували займання за дві години.

"Під час пожежі загинула власниця будинку", — йдеться в повідомленні.

Наразі компетентні органи встановлюють причини займання.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік згорів живцем у власному авто, коли ночував у полі.