На Волыни легковушка вылетела в кювет: пострадала водитель
ДТП произошло в воскресенье, 8 декабря, вблизи села Трояновка в Камень-Каширском районе Волынской области
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водительница авто Mitsubishi Lancer, вероятно, не справилась с управлением и съехала в кювет.
В результате ДТП 58-летняя женщина получила травмы, ее госпитализировали. Автомобиль получил механические повреждения.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, 2 декабря во Львовской области столкнулись Honda и Lexus. Пострадали четыре человека.
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