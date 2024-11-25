На Черниговщине грузовик сбил двух пешеходов: одна женщина погибла
ДТП произошло 24 ноября около 17:00 в поселке Серебряное Прилукского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель авто "ГАЗ" на улице Независимости сбил двух женщин-пешеходов. От полученных травм 70-летняя местная жительница погибла на месте, вторую травмированную 67-летнюю женщину госпитализировали.
Транспортное средство изъяли. Отмечается, что водитель был трезв.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство.
Полиция разыскивает свидетелей ДТП: информацию просят сообщить по номеру (050) 687-39-59 (следователь Станислав Тищенко) или на линию 102.
Напомним, 22 ноября на Львовщине фура сбила мужчину, затем его переехали еще два авто. От полученных травм мужчина погиб на месте.
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