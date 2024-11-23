В Черкасской области легковушка въехала в прицеп грузовика: двое погибших

фото: полиция

ДТП произошло 22 ноября на автодороге "Киев–Одесса" вблизи села Бузовка на Уманщине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Hyundai Santa FE, не справившись с управлением, въехал в прицеп грузовика. 25-летний водитель и 26-летняя пассажирка погибли на месте. Еще один 26-летний пассажир получил травмы, его госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, утром 22 ноября в Закарпатье столкнулись рейсовый автобус и Audi. Погибла 22-летняя девушка.