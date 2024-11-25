фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

"Сегодня утром, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили один вражеский БПЛА типа Shahed", – говорится в сообщении.

По словам чиновника, информации о травмированных, погибших и повреждениях имущества нет.

Утром воздушную тревогу в Хмельнитчине объявляли дважды – в 6:32 и 9:51.

Напомним, ночью 25 ноября оккупанты атаковали Запорожье "шахедами". В результате вражеских обстрелов поврежден объект инфраструктуры. Пострадал 13-летний мальчик, повреждены частные дома.