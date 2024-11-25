фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы противовоздушной обороны по состоянию на 11:00 25 ноября сбили 71 беспилотник, которым россияне с вечера атаковали Украину

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

С 18:30 воскресенья, 24 ноября, российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированный Крым.

Всего за указанный период радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 145 вражеских БПЛА.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

На 11:00 противовоздушная оборона сбила 71 вражеский беспилотник в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

71 БПЛА локационно потерян, вероятно, из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси.

В течение 24 ноября, с 10:00 по 17:30, враг наносил удары беспилотниками разных типов, управляемыми авиабомбами и управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Поскольку россияне постоянно меняют тактику применения ударных беспилотников, формат подачи информации о результатах боевой работы ПВО может изменяться. Ведь раньше атаки дронов осуществлялись только в ночное время, в темное время суток. Сейчас враг применяет ударные БПЛА и в течение дня, подчеркнули в ВСУ.

Напомним, ночью 25 ноября оккупанты атаковали Запорожье "шахедами". В результате вражеских обстрелов поврежден объект инфраструктуры. Пострадал 13-летний мальчик, повреждены частные дома.