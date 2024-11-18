Під Києвом на будмайданчику впав баштовий кран: машиніст загинув

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Трагічний випадок стався на території будівельного майданчика в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району. 31-річний кранівник загинув на місці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

Слідчі встановили, що на будівництві багатоповерхового будинку впав баштовий кран.

"На жаль, від отриманих травм внаслідок падіння, загинув 31-річний кранівник до приїзду медиків", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві машиніст будівельного крана помер на 100-метровій висоті.