фото: ГСЧС

Во время сбора урожая на кукурузном поле в Киевской области фермер наткнулся на боеприпас

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Оказалось, что это была боевая часть беспилотника "Герань-2". Пиротехники осторожно транспортировали ее на взрывную площадку, где уничтожили в соответствии с установленными процедурами.

Напомним, во время российской атаки по Украине 17 ноября пограничник уничтожил в Киевской области вражескую крылатую ракету. В ГПСУ обнародовали видео сбития ракеты.