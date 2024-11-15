В Минобороны начали проверку по стрельбе работником ТЦК в Киевской области

скриншот с видео

Министерство обороны отреагировало на появление в соцсетях видео, на котором якобы сотрудник ТЦК стреляет в убегающего мужчину. Инцидент произошел в поселке Счастливое в Киевской области

Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

В сообщении отмечается, что ведомство изучает информацию об инциденте. В то же время не опровергается, что на этих кадрах сотрудник ТЦК.

"Министерство обороны Украины изучает информацию по инциденту с применением оружия сотрудником территориального центра комплектования в Счастливом", - говорится в сообщении.



Отмечается, что начата проверка правомерности действий представителя ТЦК и основания использования оружия.



Если будет установлено, что речь идет о превышении служебных полномочий или выявлении признаков уголовного правонарушения, материалы будут направлены в правоохранительные органы, добавили в Минобороны.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, сегодня, 15 ноября, в соцсетях появилось видео, будто сотрудник ТЦК стреляет в мужчину. В полиции, комментируя видео, заявили, что стрелял "представитель добровольческого формирования территориального общества".