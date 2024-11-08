Россияне атаковали Киевщину ракетами: ранены четыре человека
В ночь на 8 ноября российская армия атаковала Киевскую область ракетами
Об этом сообщает Киевская ОВА, передает RegioNews.
В результате падения обломков сбитых вражеских целей пострадали четыре человека. Это водители, которые находились в автомобилях возле места падения обломков. Мужчины получили ранения разных степеней.
"Состояние одного из них тяжелое, еще двое водителей имеют среднее состояние. Другой получил легкие ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших госпитализируют в местную больницу", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 8 ноября российские военные атаковали Одесскую область. Под удар попали частные дома и учебное заведение. Есть погибший и пострадавшие.
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
Уморила младенца голодом: на Волыни 19-летнюю девушку отправили за решетку
09 ноября 2024, 02:01На Прикарпатье осудили мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю дочь своей одноклассницы
09 ноября 2024, 01:05Пограничники показали, как "Фурия" ночью охотится на россиян под Волчанском
08 ноября 2024, 23:30В Николаевской области в оросительном канале обнаружили тело человека
08 ноября 2024, 22:35Зеленский назначил новых председателей Волынской и Закарпатской областных администраций
08 ноября 2024, 21:51В Одессе банда под видом сотрудников полиции и ТЦК вымогала у мужчин деньги
08 ноября 2024, 21:20В боях на фронте принимают участие 10% полицейских, - министр МВД
08 ноября 2024, 20:40Россияне ударили ракетами по предприятию в Сумах: пострадали работники
08 ноября 2024, 20:05РФ атаковала Днепропетровщину дронами, артиллерией и РСЗО: ранена женщина, есть разрушения
08 ноября 2024, 19:46Российская армия убила жителя Берислава
08 ноября 2024, 19:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Все блоги »