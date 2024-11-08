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В ночь на 8 ноября российская армия атаковала Киевскую область ракетами

Об этом сообщает Киевская ОВА, передает RegioNews.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей пострадали четыре человека. Это водители, которые находились в автомобилях возле места падения обломков. Мужчины получили ранения разных степеней.

"Состояние одного из них тяжелое, еще двое водителей имеют среднее состояние. Другой получил легкие ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших госпитализируют в местную больницу", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские военные атаковали Одесскую область. Под удар попали частные дома и учебное заведение. Есть погибший и пострадавшие.