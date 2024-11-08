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В ночь на 8 ноября оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область. Четверо человек получили травмы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По состоянию на 07:30 получили повреждения шесть частных домов, четыре автомобиля. Также произошло возгорание травяного настила и пожар помещения недействующей газовой АЗС, которые уже ликвидированы.

Полицейские проводят осмотры и фиксируют последствия атаки.

Есть четверо пострадавших: 52-летний мужчина получил сквозное ранение туловища, у 45 и 57-летнего – ранение правой ноги, еще один мужчина получил множественные повреждения всего тела. Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медпомощь.

Напомним, по состоянию на утро 8 ноября силы ПВО сбили четыре российских управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 62 беспилотника. 26 вражеских дронов локационно потеряны в разных регионах Украины.