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Правоохранители провели судебно-медицинскую экспертизу в отношении мужчины, тело которого на этой неделе нашли в помещении ТЦК в Полтавской области

Об этом сообщила представитель полиции Полтавщины Полина Ларина, передает RegioNews.

В заключении судебно-медицинской экспертизы отмечено, что предварительная версия о самоубийстве подтверждается.

Напомним, в Полтавском районе 22 октября нашли тело мужчины в одном из помещений пункта предварительного сбора военнообязанных.

Мужчина ранее был осужден за уклонение от мобилизации, в пункт сбора его привезли полицейские из-за пребывания в розыске. По данным ТЦК, он совершил самоубийство, следов насилия на теле не было.

По данным СМИ, мужчину нашли повешенным в туалете в Щербановской общине.