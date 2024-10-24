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24 октября 2024, 14:03

В Вишневом под Киевом грузовик насмерть сбил мужчину на переходе

24 октября 2024, 14:03
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фото: полиция
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Сегодня, 24 октября, утром, в городе Вишневое на Киевщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На одной из улиц города мужчина попал под колеса грузовика

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

По предварительной информации, водитель грузовика DAF двигался из Киева в направлении Боярки. При этом, как отмечают в полиции, приближаясь к пешеходному переходу на перекрестке, он не сбавил скорость и наехал на переходящего дорогу мужчину.

От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

Правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, недавно в городе Горишние Плавные Полтавской области нетрезвый водитель совершил наезд на четырех несовершеннолетних, двое из них оказались в больнице.

ДТП авария Киевская область Вишневое смертельное ДТП
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