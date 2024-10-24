Жителю Одесщины, который до реанимации избил свою маленькую дочь, избрали меру пресечения

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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для мужчины, который жестоко избил своего ребенка. Девочка, которой всего 2,5 месяца, с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимационное отделение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчину отправили под арест без права внесения залога. В полиции добавили, что за умышленное тяжкое телесное повреждение ребенку ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители напоминают, что в ночь на 22 октября ребенка 2,5 месяцев с травмами головы и тела врачи скорой помощи доставили в реанимационное отделение Одесской областной детской клинической больницы.

Полицейские заподозрили, что ребенка мог избить его 27-летний отец, который оставался с ним наедине. Собрав достаточно доказательств, правоохранители сообщили ему о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, опасном для жизни ребенка.

Также следователи приступили к еще одному производству по избиению 2-летнего сына мужчины, по статье о нанесении средней тяжести телесных повреждений. Мальчик тоже находится в больнице. Причастность отца к избиению мальчика устанавливается. Продолжается сбор улик. Вопрос о сообщении ему о подозрении будет решаться в ходе следствия.

Напомним, ранее стало известно о задержании 27-летнего жителя Одесской области по подозрению в избиении двоих детей.