В Полтаве 12-летняя девочка порезала себе вены и выпрыгнула из окна многоэтажки

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В Полтаве 12-летняя девочка порезала себе руки и выпрыгнула из окна многоэтажки. Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Полтавщина".

По данным издания, событие произошло 2 октября. Правоохранителям об инциденте сообщили медики.

Спикер Полтавского райуправления полиции Василий Зуб сообщил, что 12-летняя девочка порезала вены и выпрыгнула из окна шестого этажа.

По информации издания, что событие произошло на ул. Европейской, 107. Сейчас ребенок в реанимации, его состояние оценивают как тяжелое.

Напомним, недавно в Чернигове мужчина 1981 года рождения спрыгнул с пешеходного моста в реку Десна.

Также сообщалось, что в июле мужчина спрыгнул с Пешеходно-велосипедного моста в Киеве, который в народе прозвали "мостом Кличко". Он погиб на месте.