На Волыни женщина заказала убийство своего бывшего мужа

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В одном из сел Ковельского района Волынской области женщина наняла киллера, чтобы тот убил ее бывшего мужа

Об этом сообщили в прокуратуре Волынской области, пишет RegioNews.

"Благодаря вовремя полученной информации правоохранители провели имитацию совершению убийства и задержали злоумышленницу при передаче "киллеру" части вознаграждения за выполненную работу", - сообщили в прокуратуре.

Задержанной женщине инкриминируют организацию законченного покушения на убийство, совершенное по заказу. Теперь она может сесть в тюрьму от 10 до 15 лет.

Напомним, на днях на предприятии в Вышгороде работник пытался застрелить мужчину.