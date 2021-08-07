На Волыни женщина заказала убийство своего бывшего мужа
В одном из сел Ковельского района Волынской области женщина наняла киллера, чтобы тот убил ее бывшего мужа
Об этом сообщили в прокуратуре Волынской области, пишет RegioNews.
"Благодаря вовремя полученной информации правоохранители провели имитацию совершению убийства и задержали злоумышленницу при передаче "киллеру" части вознаграждения за выполненную работу", - сообщили в прокуратуре.
Задержанной женщине инкриминируют организацию законченного покушения на убийство, совершенное по заказу. Теперь она может сесть в тюрьму от 10 до 15 лет.
Напомним, на днях на предприятии в Вышгороде работник пытался застрелить мужчину.
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