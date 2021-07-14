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14 июля 2021, 18:00 1086

На Киевщине задержана группировка, которая угоняла машины премиум-класса

14 июля 2021, 18:00 1086
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На Киевщине полицейские задержали группировку, которая угоняла машины премиум-класса.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области

Установлено, что организатором незаконной деятельности стал 26-летний киевлянин, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и сейчас находится под следствием за сбыт наркотиков.

Правоохранители провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов и в их автомобилях и изъяли: номерные знаки, наркотические вещества, банковские карты, мобильные телефоны.

Сейчас полицейские заявляют о доказательствах причастности мужчин к совершению 5 эпизодов краж автомобилей марок "Toyota" и "Mitsubishi". Ими оказались молодые люди в возрасте от 26 до 31 года. Все они уроженцы Черниговской области. Некоторые из них ранее были осуждены.

Следователи по процессуальному руководству Киевской областной прокуратуры сообщили автоворам о подозрении по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Меру пресечения изберет суд.

Напомним, что в Харькове в апреле раскрыли похитителей элитных авто. По данным правоохранителей они работали под прикрытием криминалитета

подозрение прокуратура полиция имущество авто

 
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