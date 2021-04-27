В Харькове раскрыли угонщиков элитных авто: работали под прикрытием криминалитета

На счету группировки восемь элитных угнанных авто

На счету группировки восемь элитных угнанных авто

Фото: Нацполиция

Правоохранители Харькова задержали участников межрегиональной преступной группировки, которая специализировалась на кражах авто и работала под прикрытием двух криминальных авторитетов.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным правоохранителей, в составе группы были жители Харьковской и Черкасской областей. На данный момент задержаны двое угонщиков и двое их покровителей. Всего, по данным следствия, в составе банды было шесть участников. На их счету - восемь угнанных элитных авто.

Бандиты, у которых было современное дорогостоящее оборудование для угонов, тщательно готовились к каждому преступлению. После кражи они или перепродавали авто как двойники, или предлагали вернуть владельцам за вознаграждение.

Переоборудование украденных авто происходило в гаражах в Харькове. Во время обысков правоохранители обнаружили здесь шесть угнанных элитных авто.

Всего полицейские провели около 50 обысков в Киеве, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. У фигурантов изъяли деньги и банковские карты, оружие и боеприпасы, одежду, в которой они совершали угоны.

В полиции также сообщают об угрозах, которые получали правоохранители во время расследования дела. На протяжении нескольких месяцев злоумышленники старались нанести вред привлеченным к расследованию оперативникам и запугать их.

Напомним, на Киевщине воры-иностранцы похитили 15 элитных часов стоимостью более 3 миллионов.