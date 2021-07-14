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14 липня 2021, 18:00 430

На Київщині затримано угрупування, яке викрадало автівки преміум-класу

14 липня 2021, 18:00 430
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На Київщині поліцейські затримали угрупування, яке викрадало автівки преміум-класу.

Про це пише Regionews з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області

Встановлено, що організатором незаконної діяльності став 26-річний киянин, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини та нині перебуває під слідством за збут наркотиків.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів і у їх автомобілях та вилучили: номерні знаки, наркотичні речовини, банківські картки, мобільні телефони.

Наразі поліцейські заявляють про докази причетності чоловіків до вчинення 5 епізодів крадіжок автомобілів марок "Toyota" та "Mitsubishi". Ними виявились молодики віком від 26 до 31 року. Всі вони уродженці Чернігівської області. Деякі з них раніше були засуджені.

Слідчі за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури повідомили автокрадіям про підозру за ч.3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Запобіжний захід обере суд.

Нагадаємо, що у Харкові у квітні розкрили викрадачів елітних авто. За даними правоохоронців вони працювали під прикриттям криміналітету

підозра прокуратура поліція майно авто

 
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