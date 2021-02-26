На Закарпатье блокировали масштабный канал контрабанды: изъято товара на сумму 2,5 млн

Контрабандистам грозит лишением свободы до пяти лет

Контрабандистам грозит лишением свободы до пяти лет

Фото: СБУ

В Закарпатской области правоохранители предотвратили нелегальную переправку за границу оптовых партий подакцизной табачной продукции. Во время обысков у дельцов изъято почти 60 тысяч пачек контрабандных сигарет стоимостью 2,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что местные жители планировали организовать контрабандный канал переправки табачных изделий в страны Евросоюза.

Подготовленный для контрабандной переправки товар дельцы хранили на территории складского помещения... Изъятые табачные изделия были изготовлены на Днепропетровщине", - говорится в сообщении.

В ходе обысков по местам проживания участников противоправной деятельности и хранения товара правоохранители обнаружили упаковочную тару, стрейч пленки и другие вещи, которые они использовали для подготовки продукции к "отправлению".

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщалось ранее, 2 февраля более две тонны контрабандных сигарет из ОАЭ задержали в "Борисполе”. Стоимость контрабанды – 1,4 млн грн.