В штабе "Слуг народа" готовятся подбивать итоги выборов
В 20.00 ожидается брифинг лидеров партии
В 20.00 ожидается брифинг лидеров партии
В штабе пропрезидентской партии «Слуга народа» в КВЦ "Парковый" уже готовятся подбивать первые итоги местных выборов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Pavlovsky News.
Скоротать ожидание в штабе можно с помощью разных угощений. На столах соки, вода, кофе, а также круасаны и закуски. Тут пополняют силы депутаты и журналисты.
Спиртное пока не наливают, но обещают после 20:00, когда пройдёт брифинг лидеров партии.
В кулуарах журналисты издания заметили прес-секретаря президента Юлию Мендель. Но будет ли на мероприятии сам Владимир Зеленский пока не сообщают.
Напомним, в "Слуге народа" рассказали, как будут считать голоса опроса Зеленского.
Нарушения в денья выборов: полиция открыла уже 61 уголовное делоВсе новости »
25 октября 2020, 19:03В "Слуге народа" рассказали, как будут считать голоса опроса Зеленского
25 октября 2020, 18:43Глава МИД Венгрии призвал поддержать на выборах одну из политических партий в Украине
25 октября 2020, 18:40
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос