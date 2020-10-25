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25 октября 2020, 19:05 5

В штабе "Слуг народа" готовятся подбивать итоги выборов

25 октября 2020, 19:05 5
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В 20.00 ожидается брифинг лидеров партии
В 20.00 ожидается брифинг лидеров партии
Фото: Pavlovsky News
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В штабе пропрезидентской партии «Слуга народа» в КВЦ "Парковый" уже готовятся подбивать первые итоги местных выборов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Pavlovsky News.

Скоротать ожидание в штабе можно с помощью разных угощений. На столах соки, вода, кофе, а также круасаны и закуски. Тут пополняют силы депутаты и журналисты.

Спиртное пока не наливают, но обещают после 20:00, когда пройдёт брифинг лидеров партии.

В кулуарах журналисты издания заметили прес-секретаря президента Юлию Мендель. Но будет ли на мероприятии сам Владимир Зеленский пока не сообщают.

Напомним, в "Слуге народа" рассказали, как будут считать голоса опроса Зеленского.

выборы Слуга народа партия штаб голосование результат
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