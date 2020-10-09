Кандидат от "Слуги народа" Роман Гах: Земельная мафия начала фальсифицировать выборы в Борщаговской ОТГ

Роман Гах считает, что голоса жителей Борщаговской громады хотят просто украсть

Роман Гах считает, что голоса жителей Борщаговской громады хотят просто украсть

Кандидат на пост главы Борщаговской ОТГ от партии "Слуга народа" Роман Гах заявил о попытке земельной мафии фальсифицировать результаты волеизъявления громады и призвал избирателей не дать украсть их голоса

Об этом говорится в заявлении Романа Гаха, обнародованном на его странице в Facebook.

Земельная мафия, которая пытается разыграть свою предвыборную карту в Борщаговской ОТГ, показала, что готова буквально на все, чтобы и дальше заниматься своими махинациями", - говорится в заявлении.

По словам кандидата на пост главы Борщаговской ОТГ, прямо сейчас "на заседании территориальной избирательной комиссии состав участковых избирательных комиссий был сформирован исключительно в интересах старой власти. Партия "Слуга народа" получила в участковых избирательных комиссиях только одну руководящую должность из 51. А самовыдвиженцы на должность головы ОТГ – вообще ни одной!"

То, что произошло, убежден Гах, означает, что "голоса жителей нашей громады хотят украсть. По сути, общество лишают права голоса. Но мы этого не допустим. Мы призываем всех участников избирательного процесса, которые не участвуют в этих махинациях, объединиться и сделать все возможное, чтобы защитить право жителей громады самим выбирать власть, защитить результаты волеизъявления".

Роман Гах заверил, что его команда отправит на все участки своих наблюдателей, а честные члены комиссий будут защищать результаты выборов всеми законными методами.

Но без вас, избиратели Борщаговской ОТГ, это будет сделать невозможно. Я много лет работаю среди вас. Многие из вас меня знают. Вы мои друзья и соседи. Я вас прошу просто прийти и проголосовать. Проголосовать за свое будущее. За такое, каким вы его видите. Покажите, что вы те Люди, которые совершили Революцию Достоинства. И вы не будете безучастно наблюдать, как у вас воруют будущее. Покажите земельной мафии, что власть выбираете вы, а не они. Вместе мы не дадим украсть наши голоса!", - призвал Роман Гах.

Земельна мафія, яка намагається розіграти свою передвиборчу карту в Борщагівській ОТГ, показала, що готова буквально на... Опубліковано Роман Гах Пʼятниця, 9 жовтня 2020 р.

Напомним, ранее стало известно, что Роман Гах - депутат Софиевско-Борщаговского сельского совета баллотируется на пост главы Борщаговской ОТГ от партии "Слуга народа".

Роман Гах начал проект "Карта перемен Борщаговской ОТГ", который позволит выделить ряд основных проблем громады, требующих первоочередного решения.

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