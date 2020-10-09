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09 октября 2020, 21:45 8

Я сам ее иногда боюсь - Олег Ляшко прокомментировал решение своей жены пойти в депутаты

09 октября 2020, 21:45 8
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Лидер Радикальной партии утверждает, что его Росита будет бороться в Киевсовете как львица
Лидер Радикальной партии утверждает, что его Росита будет бороться в Киевсовете как львица
Фото: Facebook
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал «поход в политику» своей жены Росіти, которая возглавила список кандидатов этой политсилы Киевского областного совета.

Соответствующее сообщение Олег Ляшко разместил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Главный радикал страны, рассказал, что ранее предлагал жене приобщиться к политике, однако Росита была категорически против:

с тех пор Как мы вместе - 23 года весной будет - она упрекала меня, что лучше бы я занимался чем-то другим. Чтобы больше времени быть с ней, больше отдыхать, меньше нервничать. Когда предложил ей самой присоединиться к нашей политической команды. Матерь Божья, что я выслушал...", - вспомнил Ляшко.

в Этот же раз, Росита сама захотела пойти в депутаты, убеждает политик:

А теперь сама захотела. Вспоминает нашего любимого Черчилля, который говорил о том, что если ты не занимаешься политикой - она занимается тобой... Возможно, вы подумаете, что она это делает ради меня. Это просто вы ее не знаете. Это ее выбор. И она будет бороться, как львица. Дома я и сам ее иногда немного побоюсь...", - признался Ляшко.

Моя Росита идет в политику и возглавила список Радикальной партии в киевский областной совет. Когда мы вместе - 23 года...

Опубликовано Олегом Ляшко Пятница, 9 октября 2020 г.

Напомним, список кандидатов в Киевсовет от Радикальной партии возглавила супруга Олега Ляшко Росита.

выборы депутат Киевсовет Олег Ляшко Жена
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