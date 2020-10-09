Я сам ее иногда боюсь - Олег Ляшко прокомментировал решение своей жены пойти в депутаты
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал «поход в политику» своей жены Росіти, которая возглавила список кандидатов этой политсилы Киевского областного совета.
Соответствующее сообщение Олег Ляшко разместил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
Главный радикал страны, рассказал, что ранее предлагал жене приобщиться к политике, однако Росита была категорически против:
с тех пор Как мы вместе - 23 года весной будет - она упрекала меня, что лучше бы я занимался чем-то другим. Чтобы больше времени быть с ней, больше отдыхать, меньше нервничать. Когда предложил ей самой присоединиться к нашей политической команды. Матерь Божья, что я выслушал...", - вспомнил Ляшко.
в Этот же раз, Росита сама захотела пойти в депутаты, убеждает политик:
А теперь сама захотела. Вспоминает нашего любимого Черчилля, который говорил о том, что если ты не занимаешься политикой - она занимается тобой... Возможно, вы подумаете, что она это делает ради меня. Это просто вы ее не знаете. Это ее выбор. И она будет бороться, как львица. Дома я и сам ее иногда немного побоюсь...", - признался Ляшко.
Моя Росита идет в политику и возглавила список Радикальной партии в киевский областной совет. Когда мы вместе - 23 года...Опубликовано Олегом Ляшко Пятница, 9 октября 2020 г.
Напомним, список кандидатов в Киевсовет от Радикальной партии возглавила супруга Олега Ляшко Росита.