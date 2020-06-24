В Украине новый антирекорд по числу больных Covid-19

За последние сутки заразились 940 человек, летальных исходов - 16

За последние сутки заразились 940 человек, летальных исходов - 16

pixabay.com

В Украине зафиксировано 39 014 больных коронавирусом, 1 051 человек умер от осложнений, 17 409 человек выздоровели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

Эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная. Из-за халатного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы имеем страшный результат - число заболевших увеличилось в три раза", - говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено во Львського области - 203, Ровенской - 126, в Киеве - 99 и Закарпатской области - 79.

Ситуация в регионах:

Винницкая область — 1723 случая;

Волынская область — 1955 случаев;

Днепропетровская область — 1060 случаев;

Донецкая область — 376 случаев;

Житомирская область — 1304 случая;

Закарпатская область — 2369 случаев;

Запорожская область — 559 случаев;

Ивано-Франковская область — 2124 случая;

Кировоградская область — 634 случая;

г. Киев — 4528 случаев;

Киевская область — 2332 случая;

Львовская область — 4423 случая;

Луганская область — 75 случаев;

Николаевская область — 368 случаев;

Одесская область — 1370 случаев;

Полтавская область — 300 случаев;

Ровенская область — 3164 случая;

Сумская область — 272 случая;

Тернопольская область — 1786 случаев;

Харьковская область — 1891 случай;

Херсонская область — 188 случаев;

Хмельницкая область — 627 случаев;

Черновицкая область — 4478 случаев;

Черкасская область — 614 случаев;

Черниговская область — 494 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Минздраве призывают соблюдать социальную дистанцию, мыть руки как можно чаще и обязательно использовать защитные маски и дезинфекторы.

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