В Украине новый антирекорд по числу больных Covid-19
В Украине зафиксировано 39 014 больных коронавирусом, 1 051 человек умер от осложнений, 17 409 человек выздоровели.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.
Эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная. Из-за халатного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы имеем страшный результат - число заболевших увеличилось в три раза", - говорится в сообщении.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено во Львського области - 203, Ровенской - 126, в Киеве - 99 и Закарпатской области - 79.
Ситуация в регионах:
- Винницкая область — 1723 случая;
- Волынская область — 1955 случаев;
- Днепропетровская область — 1060 случаев;
- Донецкая область — 376 случаев;
- Житомирская область — 1304 случая;
- Закарпатская область — 2369 случаев;
- Запорожская область — 559 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2124 случая;
- Кировоградская область — 634 случая;
- г. Киев — 4528 случаев;
- Киевская область — 2332 случая;
- Львовская область — 4423 случая;
- Луганская область — 75 случаев;
- Николаевская область — 368 случаев;
- Одесская область — 1370 случаев;
- Полтавская область — 300 случаев;
- Ровенская область — 3164 случая;
- Сумская область — 272 случая;
- Тернопольская область — 1786 случаев;
- Харьковская область — 1891 случай;
- Херсонская область — 188 случаев;
- Хмельницкая область — 627 случаев;
- Черновицкая область — 4478 случаев;
- Черкасская область — 614 случаев;
- Черниговская область — 494 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Минздраве призывают соблюдать социальную дистанцию, мыть руки как можно чаще и обязательно использовать защитные маски и дезинфекторы.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)