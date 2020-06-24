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24 июня 2020, 09:51 22

В Украине новый антирекорд по числу больных Covid-19

24 июня 2020, 09:51 22
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За последние сутки заразились 940 человек, летальных исходов - 16
pixabay.com
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В Украине зафиксировано 39 014 больных коронавирусом, 1 051 человек умер от осложнений, 17 409 человек выздоровели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

Эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная. Из-за халатного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы имеем страшный результат - число заболевших увеличилось в три раза", - говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено во Львського области - 203, Ровенской - 126, в Киеве - 99 и Закарпатской области - 79.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая область — 1723 случая;
  • Волынская область — 1955 случаев;
  • Днепропетровская область — 1060 случаев;
  • Донецкая область — 376 случаев;
  • Житомирская область — 1304 случая;
  • Закарпатская область — 2369 случаев;
  • Запорожская область — 559 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 2124 случая;
  • Кировоградская область — 634 случая;
  • г. Киев — 4528 случаев;
  • Киевская область — 2332 случая;
  • Львовская область — 4423 случая;
  • Луганская область — 75 случаев;
  • Николаевская область — 368 случаев;
  • Одесская область — 1370 случаев;
  • Полтавская область — 300 случаев;
  • Ровенская область — 3164 случая;
  • Сумская область — 272 случая;
  • Тернопольская область — 1786 случаев;
  • Харьковская область — 1891 случай;
  • Херсонская область — 188 случаев;
  • Хмельницкая область — 627 случаев;
  • Черновицкая область — 4478 случаев;
  • Черкасская область — 614 случаев;
  • Черниговская область — 494 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Минздраве призывают соблюдать социальную дистанцию, мыть руки как можно чаще и обязательно использовать защитные маски и дезинфекторы.

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