На Київщині чоловік зарізав трьох людей
Ще одну жертву госпіталізували в лікарню Фастова
Ще одну жертву госпіталізували в лікарню Фастова
У Фастові на Київщині нетверезий чоловік влаштував різанину. У результаті двоє чоловіків і жінка померли на місці, ще одну жінку - госпіталізували.
Про це пише УНН з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Інцидент стався сьогодні після 16.00.
У Фастові на території приватного будинку чоловік наніс ножові поранення двом жінкам і двом чоловікам. У результаті двоє чоловіків і жінка померли на місці, а ще одну жінку госпіталізували", - повідомило джерело.
Нападника затримали. Йому близько 28 років. За попереднім даними, він був п'яний.
Правоохоронці з'ясовують обставини події, а також встановлюють особи потерпілих.
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