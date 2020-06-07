На Київщині чоловік зарізав трьох людей

Ще одну жертву госпіталізували в лікарню Фастова

Ще одну жертву госпіталізували в лікарню Фастова

У Фастові на Київщині нетверезий чоловік влаштував різанину. У результаті двоє чоловіків і жінка померли на місці, ще одну жінку - госпіталізували.

Про це пише УНН з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Інцидент стався сьогодні після 16.00.

У Фастові на території приватного будинку чоловік наніс ножові поранення двом жінкам і двом чоловікам. У результаті двоє чоловіків і жінка померли на місці, а ще одну жінку госпіталізували", - повідомило джерело.

Нападника затримали. Йому близько 28 років. За попереднім даними, він був п'яний.

Правоохоронці з'ясовують обставини події, а також встановлюють особи потерпілих.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині сталося масове вбивство. На полюванні з рушниці вбили сімох людей.