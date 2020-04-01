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01 апреля 2020, 21:47 8

На Одесчине весь день горит национальный природный парк

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01 апреля 2020, 21:47 8
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С утра 1 апреля на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области продолжается пожар
Фото: facebook/nizhnednestrovsky
С утра 1 апреля на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области продолжается пожар

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба парка на своей странице в Facebook.

Как стало известно, возгорание произошло еще ночью, в районе 43-45 км трассы Одесса – Рени. Утром огонь уже стеной двигался на юг, по направлению к лодочной станции, что на правом берегу реки, напротив с. Маяки.

"Около 13:00 горело в нескольких ячейках, вдоль Старого Турунчука и вдоль трассы. Работники Нижнеднестровского НПП сообщили ГСЧС и собственными силами пытались потушить огонь. Но ни им, ни приехавшим пожарным не удалось. Выгорели большие площади", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе вечером, за Днестровским лиманом до сих пор "видно зарево", пишет "Украинская правда".

СПРАВКА: Нижнеднестровский национальный природный парк - национальный парк, расположенный на территории Белгород-Днестровского, Беляевского и Овидиопольского районов (Одесская область, Украина). Создан 13 ноября 2008 года. Площадь — 21 311,1 га.

Северная часть Днестровского лимана, что в составе парка, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом.

В территорию парка входят земли, данные парку в постоянное пользование (3700 га). А также 17611,1 га земель, которые включены в его состав без изъятия у землепользователей, на которых осуществляется традиционная хозяйственная деятельность при выполнении общих требований охраны окружающей среды.

Ближайший населенный пункт - село Маяки Беляевского района, где находится административное здание № 2 Нижнеднестровского НПП. Маяки расположены на левом берегу реки Днестр на расстоянии 40 км от города Одессы.


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