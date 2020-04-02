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02 апреля 2020, 11:12 24

Власти барона Софиевской Борщаговки скоро наступит конец - СМИ

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02 апреля 2020, 11:12 24
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Сельский глава Софиевской Борщаговки Киевской области, где находятся одни из самых перспективных для застройки земель, Олесь Кудрик уже осенью после местных выборов лишится своего "удельного княжества"
Фото: kievvlast.com.ua
Сельский глава Софиевской Борщаговки Киевской области, где находятся одни из самых перспективных для застройки земель, Олесь Кудрик уже осенью после местных выборов лишится своего "удельного княжества"

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на "Апостроф".

По данным издания, власть "убедила" долго сопротивлявшегося Кудрика в том, что Софиевской Борщаговке необходимо объединиться в Объединенную территориальную общину (ОТО) с Борщаговкой Петропавловской. При этом административный центр новой ОТО будет не у Кудрика.

"Он "скрепя сердце" согласился, видимо, рассчитывая сохранить свое влияние и в новосозданной ОТО, руководство которой будут избирать осенью 2020 года. Но, скорее всего, Олеся Тимофеевича "попросят на выход". И можно не сомневаться, что жители Софиевской Борщаговки будут только рады поспособствовать отстранению изрядно надоевшего сельского головы", - пишет издание.

Причины такого издание поясняет тем, что новая власть видит местные выборы и децентрализацию как мощный инструмент для смены региональных элит, которые погрязли в коррупции и местничестве и которые необходимо "вырвать с корнями", чтобы завершить перезагрузку политической системы страны.

"А корни они пустили давно и крепко. И как раз глава Софиевской Борщаговки тому яркий пример", - отмечает СМИ.


выборы децентрализация Киевская область Софиевская Борщаговка Олесь Кудрик
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