Власти барона Софиевской Борщаговки скоро наступит конец - СМИ
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на "Апостроф".
По данным издания, власть "убедила" долго сопротивлявшегося Кудрика в том, что Софиевской Борщаговке необходимо объединиться в Объединенную территориальную общину (ОТО) с Борщаговкой Петропавловской. При этом административный центр новой ОТО будет не у Кудрика.
"Он "скрепя сердце" согласился, видимо, рассчитывая сохранить свое влияние и в новосозданной ОТО, руководство которой будут избирать осенью 2020 года. Но, скорее всего, Олеся Тимофеевича "попросят на выход". И можно не сомневаться, что жители Софиевской Борщаговки будут только рады поспособствовать отстранению изрядно надоевшего сельского головы", - пишет издание.
Причины такого издание поясняет тем, что новая власть видит местные выборы и децентрализацию как мощный инструмент для смены региональных элит, которые погрязли в коррупции и местничестве и которые необходимо "вырвать с корнями", чтобы завершить перезагрузку политической системы страны.
"А корни они пустили давно и крепко. И как раз глава Софиевской Борщаговки тому яркий пример", - отмечает СМИ.
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